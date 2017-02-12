اعتُقلت أُسرة سورية في هيمينغ فورد بكندا يوم السبت بعد عبور الحدود من الولايات المتحدة بصورة غير شرعية طلباً للجوء. وأفادت تقارير بأن الأُسرة الصغيرة التي كانت تجر أمتعتها وتدفع بابنة عمرها 3 أعوام داخل عربة أطفال في طقس بارد -حيث درجة الحرارة خمس درجات مئوية- حاولت الدخول من ولاية نيويورك الأمريكية إلى كيبيك في […] أقراء المزيد من المصدر