اقام منسق قضاء جبيل في “التيار الوطني الحر” طوني ابي يونس، مأدبة غداء على شرف رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوفد المرافق في ختام زيارته الى مدينة جبيل في مطعم مالينا في ميناء جبيل، شارك فيها النائبان سيمون ابي رميا ووليد الخوري، النائب السابق شامل موزايا، راعي الابرشية المطران ميشال عون، مستشار وزير […] أقراء المزيد من المصدر