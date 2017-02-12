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تركيا: هزة أرضية بقوة 5.3 تضرب جناق قلعة التركية

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

تركيا: هزة أرضية بقوة 5.3 تضرب جناق قلعة التركية أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجنبلاط ضد “الاستفتاء»معلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهاستمرار البحث عن قانون الانتخاب في كومة قشفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 علماء في 2017بالفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر

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