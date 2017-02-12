استنكر لقاء سيدة الجبل “ما صدر عن العماد عون بوصفه رئيسا للجمهورية اللبنانية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور اللبناني، فقد أدلى بتصريح الى إحدى محطات التلفزيون المصرية قال فيه ما حرفيته: “طالما هناك أراض لبنانية محتلة والجيش اللبناني ليس قويا كفاية ليحارب إسرائيل فسلاح حزب الله مهم وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان […] أقراء المزيد من المصدر