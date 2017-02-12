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دعى القوى السيادية الى الرفض… لقاء سيدة الجبل: كلام عون عن سلاح حزب الله يتناقض مع ال 1559 و1701

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

استنكر لقاء سيدة الجبل “ما صدر عن العماد عون بوصفه رئيسا للجمهورية اللبنانية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور اللبناني، فقد أدلى بتصريح الى إحدى محطات التلفزيون المصرية قال فيه ما حرفيته: “طالما هناك أراض لبنانية محتلة والجيش اللبناني ليس قويا كفاية ليحارب إسرائيل فسلاح حزب الله مهم وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان […] أقراء المزيد من المصدر

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