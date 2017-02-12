أنقذت سفينة حربية بريطانية 14 شخصاً كانوا يواجهون أزمة بسبب عطل حدث في اليخت الذي كانوا على متنه في المحيط الأطلنطي. وكان يخت “تشالينجر” فقد في عاصفة الصاري والدفة، ما أفقده القدرة على المناورة في المحيط، وظل الطاقم البريطاني الأمريكي على متن اليخت في أعالي البحار على هذا الحال على مدار يومين قبل وصول المدمرة […] أقراء المزيد من المصدر