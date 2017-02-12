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سفينة حربية بريطانية تنقذ 14 شخصاً في الأطلنطي

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

أنقذت سفينة حربية بريطانية 14 شخصاً كانوا يواجهون أزمة بسبب عطل حدث في اليخت الذي كانوا على متنه في المحيط الأطلنطي. وكان يخت “تشالينجر” فقد في عاصفة الصاري والدفة، ما أفقده القدرة على المناورة في المحيط، وظل الطاقم البريطاني الأمريكي على متن اليخت في أعالي البحار على هذا الحال على مدار يومين قبل وصول المدمرة […] أقراء المزيد من المصدر

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