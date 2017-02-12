عاجل: إصابة عدّة أشخاص بجروح جرّاء انفجار عبوة ناسفة أمام مبنى المحكمة في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي. أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديالوفيات الى ازدياد في […] أقراء المزيد من المصدر
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