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عاجل: إصابات جرّاء انفجار عبوة  أمام مبنى المحكمة في الدانا بريف إدلب 

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

عاجل: إصابة عدّة أشخاص بجروح جرّاء انفجار عبوة ناسفة أمام مبنى المحكمة في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي. أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالوفيات الى ازدياد في […] أقراء المزيد من المصدر

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