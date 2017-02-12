﻿ أضرمت سيدة فلسطينية الأحد النار في نفسها احتجاجا على إزالة بسطة عشوائية لزوجها وابنها في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بحسب الشرطة. وأصيبت سناء الطحل، 40 عاماً، وهي من سكان مدينة طولكرم بحروق متوسطة قبل أن تنقلها سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى المستشفى. وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي زريقات لوكالة الصحافة […] أقراء المزيد من المصدر