قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام بقبول المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنانة غادة إبراهيم على حكم حبسها 3 سنوات في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ليتم تخفيف الحكم إلى عام واحد. ووفقاً لهذا الحكم القضائي، تم التحفظ على غادة إبراهيم ليتم ترحيلها إلى سجن القناطر، ,وعلى إثره انهارت في المحكمة بعد […] أقراء المزيد من المصدر