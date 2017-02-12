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فنانة مصرية تنهار وتهدد بالانتحار بعد تخفيف الحكم عليها في قضية دعارة من 3 سنوات الى سنة واحدة!

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام بقبول المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنانة غادة إبراهيم على حكم حبسها 3 سنوات في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ليتم تخفيف الحكم إلى عام واحد. ووفقاً لهذا الحكم القضائي، تم التحفظ على غادة إبراهيم ليتم ترحيلها إلى سجن القناطر، ,وعلى إثره انهارت في المحكمة بعد […] أقراء المزيد من المصدر

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