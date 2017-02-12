كشف القيادي المنشق عن تنظيم “داعش” أبو مصعب الأردني عن تفاصيل اللحظات الأخيرة والترتيبات التي سبقت حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، مشيراً إلى أن الكساسبة لم يكن يعلم أنه سيحرق إلا قبل التنفيذ بوقتٍ قليل. جاء ذلك في الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة “العربية” تحت عنوان “استوديو الرعب” والذي قال فيه :”إن القسم الإعلامي المشارك […] أقراء المزيد من المصدر