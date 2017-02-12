قالت سيدة مصرية، تدعى بشرى شعبان، إنها اكتشفت مقبرة فرعونية يعود تاريخها إلى الأسرة السادسة، وأن أوامر من الجن قد جاءتها لبيعها ودعم الاقتصاد. وأضافت “بشرى”، في مداخلة لها لبرنامج “اسال أزهري” على فضائية “ltc”: “جاتلي روحانيات من 4 ملوك من الجن من 3 شهور أمرتني بالحفر في بيتي إلى أن وصلت لمقبرة من الأسرة […] أقراء المزيد من المصدر