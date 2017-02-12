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مباشر مباراة نادي شباب خنيفرة و الوداد البيضاوى اليوم الاحد12/2/2017 دورى اتصالات المغرب

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

مباشر مباراة نادي شباب خنيفرة و الوداد البيضاوى اليوم الاحد12/2/2017 دورى اتصالات المغرب خوض فريق الوداد الرياضي اليوم على الساعة الثالثة زوالا مباراة مهمة ضد فريق شباب أطلس خنيفرة برسم الجولة السابعة عشرة من البطولة الإحترافية “اتصالات المغرب” لتأكيد الذات والعودة لتصدر سلم ترتيب البطولة. مباشر مباراة نادي شباب خنيفرة و الوداد البيضاوى اليوم الاحد12/2/2017 […] أقراء المزيد من المصدر

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