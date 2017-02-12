قال مسؤول أمريكى، أمس السبت، إن التجربة الصاروخية التى أجرتها كوريا الشمالية ليست على الأرجح لصاروخ باليستى، كما أنه ليس عابرًا للقارات. ولم يقدم المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه أى تفاصيل أخرى، وفى وقت سابق قال مسؤول عسكرى إن الجيش الأمريكى رصد إطلاق صاروخ وإنه يعمل على تقييم عملية الإطلاق. وكان ترامب قد اتفق […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مسؤول أمريكى يكشف تفاصيل جديدة عن صاروخ كوريا الشمالية
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