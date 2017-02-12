في بيروت عيْنٌ على قانون انتخاب لبرلمان الـ 2017 وعيْنٌ على الانتخابات الرئاسية في الـ 2022. بهذا المعيار تدور المعركة الشرسة على دوائر قانون الانتخاب ونظام الاقتراع فيه بين القوى السياسية النافذة في البلاد. فـ “القطبة المخفية» في التدافُع الخشن، الذي يأخذ عناوين سياسية وطائفية تتصل بالسعي الى “ترويض» التوازنات في البرلمان العتيد على النحو […] أقراء المزيد من المصدر