فقد الأمير تشارلز وولداه وليام وهاري ودوقة كامبريدج كايت ميدلتون صديقة الأسرة الملكية تارا بالمر طومكنسون التي توفيت عن 45 عاماً. ووُجدت المرأة التي كان ولي العهد عرابها ويعتبرها ابنة له بحكم ذلك، ميتة في شقتها الكائنة في لندن بعد معاناتها من ورم في الدماغ وفق صحيفة “داي ميل”. وطومكنسون مقدمة برامج تلفزيونية وكاتبة في […] أقراء المزيد من المصدر