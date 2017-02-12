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وفاة ابنة الأمير تشارلز غير المعلنة

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

فقد الأمير تشارلز وولداه وليام وهاري ودوقة كامبريدج كايت ميدلتون صديقة الأسرة الملكية تارا بالمر طومكنسون التي توفيت عن 45 عاماً. ووُجدت المرأة التي كان ولي العهد عرابها ويعتبرها ابنة له بحكم ذلك، ميتة في شقتها الكائنة في لندن بعد معاناتها من ورم في الدماغ وفق صحيفة “داي ميل”. وطومكنسون مقدمة برامج تلفزيونية وكاتبة في […] أقراء المزيد من المصدر

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