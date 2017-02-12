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وفد من وزارة الاتصالات شارك في دبي في الدورة الأولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

شارك المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الأيوبي، على رأس وفد ضم رئيسة مصلحة العلاقات وصيانة الاتصالات الدولية في وزارة الاتصالات ايفون سليمان، ورئيسة مكتب التعاون الدولي في هيئة أوجيرو زينة بو حرب، في الدورة الاولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا، أمس واليوم، في […] أقراء المزيد من المصدر

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