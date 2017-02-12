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‏ ريفي: نخشى أن يكون كلام الرئيس عون مقدمة لتشريع السلاح غير الشرعي 

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

‏اشرف ريفي: هذا يؤدي لتهديد علاقات ⁧‫لبنان‬⁩ العربية ونخشى أن يكون كلام الرئيس عون مقدمة لتشريع السلاح غير الشرعي كما تم تشريع سلاح ⁧‫الحشد الشعبي‬⁩ ب ⁧‫العراق‬⁩ أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان […] أقراء المزيد من المصدر

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