‏اشرف ريفي: هذا يؤدي لتهديد علاقات ⁧‫لبنان‬⁩ العربية ونخشى أن يكون كلام الرئيس عون مقدمة لتشريع السلاح غير الشرعي كما تم تشريع سلاح ⁧‫الحشد الشعبي‬⁩ ب ⁧‫العراق‬⁩ أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان […] أقراء المزيد من المصدر