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‏  ⁧‫قوى الأمن‬⁩ توقف المعتدين على شاب في قرطبون

Posted by on February 12, 2017 0 Comment

‏ ⁧‫قوى الأمن‬⁩ توقف المعتدين على شاب في قرطبون. أخبار قد تهمكتوقيف عبد الحكيم امون بتهمة الانتماء إلى داعش في عرسالفتاة سورية من آل الشحاذة ضاعت في نهر إبراهيمالامن العام: توقيف 8 اشخاص لارتكابهم افعالا جرميةمقتل حسن حيكو وإصابة زوجته وطفليه في حادث سير على طريق العبوديةقيادة الجيش تنعي الرقيب أول الشهيد وسيم الحاجاقتحام مبنى […] أقراء المزيد من المصدر

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