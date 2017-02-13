أقدم سائق باص أردني الاثنين على إحراق حافلة كان يقودها احتجاجا على تحرير شرطة المرور مخالفة سير بحقه. وذكرت الشرطة، بحسب وسائل إعلام أردنية، أنه تم تحرير المخالفة بحق السائق لعدم وجود رخصة قيادة بحوزته وانتهاء تصريح عمله. وألقت الشرطة القبض على السائق، وتم تحويله للتحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويشهد الأردن حالة من […] أقراء المزيد من المصدر