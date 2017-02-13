زعم موسيقي ألماني أن بإمكانه أن يقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن منصبه في البيت الأبيض نظير مبلغ مالي يقدمه له. وبالفعل دشن الموسيقي الألماني والذي يدعى رونالد هيفتر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية، حملةً من أجل دعم فكرته عن طريق جمع مبلغ مالي ضخم لعرضه على الملياردير الذي يحكم الولايات المتحدة […] أقراء المزيد من المصدر