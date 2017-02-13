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ألماني يحاول رشوة «ترامب» للتخلي عن منصبه

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

زعم موسيقي ألماني أن بإمكانه أن يقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن منصبه في البيت الأبيض نظير مبلغ مالي يقدمه له. وبالفعل دشن الموسيقي الألماني والذي يدعى رونالد هيفتر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية، حملةً من أجل دعم فكرته عن طريق جمع مبلغ مالي ضخم لعرضه على الملياردير الذي يحكم الولايات المتحدة […] أقراء المزيد من المصدر

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