توقعت “رويترز” أن يتجاهل البنك المركزي المصري التضخم المتصاعد، وأن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي منذ أن رفعها 300 نقطة أساس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقفز معدل التضخم فوق 28% في كانون الثاني/يناير مسجلا أعلى مستوياته، فيما لا يقل عن 12 عاما بعدما تخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه المصري بالدولار في تشرين الثاني/نوفمبر سعيا لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وتوقع 9 من بين 13 خبيرا اقتصاديا أن يبقي البنك على فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 14.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

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