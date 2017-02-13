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الأمم المتحدة متهمةٌ بالتواطؤ في أكبر عملية إبعاد قسري بالعالم

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

نصف مليون لاجئ أفغاني تم إبعادهم من باكستان أغلبهم بطريقة تعتبر قسرية ولكن الأخطر أن هذا تم بتواطؤ من الأمم المتحدة، حسبما قالت إحدى أكبر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم. فقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ”التواطؤ” في عمليات الإبعاد الجماعية للاجئين الأفغان من باكستان، معتبرة أن […] أقراء المزيد من المصدر

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