قال وزير شؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول: ان الجولة العربية الثانية للرئيس ميشال عون التي تبدأ بالقاهرة اليوم وبعدها عمان غدا ستتضمن محادثات حول احداث المنطقة، وتهدف الى انجاز اتفاقيات جديدة. وعن قانون الانتخابات، اكد رفول لاذاعة “صوت المدى» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، عدم القبول بقانون الستين بعد اليوم، مشددا على ان الانتخابات […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الانتخابات النيابية بين مد القانون وجزر النسبية.. ورئاسة الجمهورية: قانون جديد أو لا انتخابات
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