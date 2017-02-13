آخر الأخبار
Home » إقتصاد » التجمع الديموقراطي: لاقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المستأجرين

التجمع الديموقراطي: لاقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المستأجرين

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

دعا التجمع الوطني الديموقراطي في بيان الى “اقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات ويحميهم من التهجير، وفي الوقت عينه يؤمن حقوق المالكين”. وأعلن التجمع “المشاركة في جميع تحركات لجان المستأجرين”. وأكد التجمع “دعمه الكامل لمطالب الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي، وفي مقدمتها الحق بالتثبيت وتثبيت زملائهم الاساتذة الثانويين والجامعيين الذين لم […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com