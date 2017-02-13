دعا التجمع الوطني الديموقراطي في بيان الى “اقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات ويحميهم من التهجير، وفي الوقت عينه يؤمن حقوق المالكين”. وأعلن التجمع “المشاركة في جميع تحركات لجان المستأجرين”. وأكد التجمع “دعمه الكامل لمطالب الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي، وفي مقدمتها الحق بالتثبيت وتثبيت زملائهم الاساتذة الثانويين والجامعيين الذين لم […] أقراء المزيد من المصدر