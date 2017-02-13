التحكم المروري: إجراءات امنية متخذة من قبل الجيش على جسر الكرنتينا المسلك الغربي تسببت بازدحام مروري في المحلة أخبار قد تهمكعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديالوفيات الى ازدياد في […] أقراء المزيد من المصدر