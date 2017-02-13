أعلن الديوان الملكي، اليوم، أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 1438هـ ، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. “بيان من الديوان الملكي” انتقل إلى رحمة الله تعالى […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » الديوان الملكي: وفاة الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن آل سعود
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