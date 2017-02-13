أكد رئيس مجلس إدارة مركز “اليوسف الاستشفائي” الدكتور سعود اليوسف، خلال إقامته مأدبة غداء على شرف فريق العمل الداعم للمستشفى وبعض الأصدقاء من مشايخ وأئمة وبلديات، وفاعليات في مطعم “السلسبيل” في كوشا، “أن لا بد للعمل المؤسساتي المنظم أن يأتي ثماره على الرغم من كل العراقيل التي يسعى البعض الى وضعها في دربنا”، لافتا الى “أننا وبفضل فريق عمل كفي ومتخصص تمكن من إحداث نقلة نوعية في المنطقة تمثلت بإفتتاح البلوك B وتحديدا قسم غسيل الكلى الذي يستوعب 150 مريضا ويعد الأول من نوعه على مستوى كل لبنان لجهة المعدات والآلات الطبية الحديثة”.

وقال: “نفتخر ونعتز بصداقة كل من عمل وآمن بأن عكار تستحق الأفضل وتحديدا على المستوى الطبي والخدماتي، إذ نسعى عبر تطوير مراكزنا إلى إحداث نقلة نوعية في عكار ولبنان”، مؤكدا “أن التحضيرات جارية لافتتاح باقي الأقسام. ونحن تمكنا عبر عملنا المؤسساتي وعبر الاجتماعات المتوالية والتي شملت مختلف المناطق العكارية، أن ننقل صورة إيجابية عن عكار على الرغم من الحرب المقيتة التي شنت على الرئيس الحريري الداعم لتطور عكار وإنمائها (…). نحن مستمرون ولن يمنعنا شيء من الوصول الى غايتنا أو كف يدنا عن الاستثمار في منطقتنا لأننا مؤمنون بأن عكار تستحق الأفضل”.

من جهته، حيا الشيخ وليد المصطفى جهود الدكتور سعود اليوسف، مؤكدا “أن لا شكر على واجب ومن أقراء المزيد من المصدر