اثار النائب الروسي فيتالي ميلونوف غضب اليهود في البلاد عندما اتهم اجدادهم بانهم “كانوا يسلقون المسيحيين في القدور”. والمعروف عن النائب ميلونوف انه صاحب القانون الذي يعاقب من يقوم ب”دعاية مثلية”. وهاجم النائب بشدة الاحد عضوين يهوديين في المجلس البلدي لمدينة سان بطرسبورغ (شمال غرب) هما بوريس فيشنفسكي ومكسيم رزنيك خلال تظاهرة طالبت باعادة كاتدرائية […] أقراء المزيد من المصدر