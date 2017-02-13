آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » برلماني روسي يتهم اليهود بسلق المسيحيين في القدور ورميهم للوحوش

برلماني روسي يتهم اليهود بسلق المسيحيين في القدور ورميهم للوحوش

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

اثار النائب الروسي فيتالي ميلونوف غضب اليهود في البلاد عندما اتهم اجدادهم بانهم “كانوا يسلقون المسيحيين في القدور”. والمعروف عن النائب ميلونوف انه صاحب القانون الذي يعاقب من يقوم ب”دعاية مثلية”. وهاجم النائب بشدة الاحد عضوين يهوديين في المجلس البلدي لمدينة سان بطرسبورغ (شمال غرب) هما بوريس فيشنفسكي ومكسيم رزنيك خلال تظاهرة طالبت باعادة كاتدرائية […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com