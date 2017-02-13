صـدر عـن المديرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البـلاغ التالـي: الحاقاً لبلاغنا السابق، المتعلق بتعميم صورة لمشتبه به أقدم بتاريخ 10/01/2017 على السرقة بطريقة احتيالية من داخل محل معدّ لبيع الألبسة في بلدة حلبا _ مفرق الشيخ محمد. بتاريخ 12/2/2017 وفي مدينة طرابلس، ونتيجة للتحريات والمتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد […] أقراء المزيد من المصدر