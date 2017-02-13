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جرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة التح بريف إدلب

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

جرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة التح بريف إدلب أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناننجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016بدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت […] أقراء المزيد من المصدر

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