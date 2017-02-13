أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزير الصحة غسان حاصباني، خلال زيارته رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي صباح اليوم، “أهمية التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في القطاع الصحي بين لبنان ودولة الإمارات خصوصا على صعيد التطبيقات التكنولوجية المتطورة”، مشيرا الى “رؤيتنا لاستخدام التكنولوجيا في تطوير القطاع الصحي في لبنان […] أقراء المزيد من المصدر