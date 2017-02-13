انتقد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في بيان مااسماه “التحريض المذهبي والطائفي” للنائب عقاب صقر”. ودعا “الجميع بدءا من الرئيس سعد الحريري مرورا بكل القوى السياسية اللبنانية أن تعالج مثل هذه الظاهرة التخريبية، والتحلي بالحكمة والروية وعدم دفع أثمان أمنية وسياسية نتيجة لارتدادات وتداعيات انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة […] أقراء المزيد من المصدر