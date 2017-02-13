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حمدان:الارهاب الداعشي ولى الى غير رجعة

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

انتقد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في بيان مااسماه “التحريض المذهبي والطائفي” للنائب عقاب صقر”. ودعا “الجميع بدءا من الرئيس سعد الحريري مرورا بكل القوى السياسية اللبنانية أن تعالج مثل هذه الظاهرة التخريبية، والتحلي بالحكمة والروية وعدم دفع أثمان أمنية وسياسية نتيجة لارتدادات وتداعيات انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة […] أقراء المزيد من المصدر

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