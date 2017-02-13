الإثنين 13 شباط زار وزير الزراعة غازي زعيتر جامعة الروح القدس – الكسليك، برفقة المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، مدير مكتب الوزير المحامي سامر عاصي، مدير التنمية الريفية الدكتور شادي مهنا ومسؤولين في الوزارة. وقد استقبلهم رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة في مكتبه، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال الهاشم، عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الدكتورة لارا حنا واكيم والعميد المشارك في الكلية الدكتور نبيل نمر ومسؤول لجنة الدكتوراه في الكلية الدكتور عفيف عبد النور.

وتخلل اللقاء البحث في شؤون سياسية واقتصادية وتربوية، حيث أكد الحاضرون أهمية “القبول بالتعددية والتعايش والتآخي والمعرفة المحررة”.

زعيتر

وقد أعرب زعيتر عن سروره بزيارة هذا “الصرح التربوي العريق”، وقال: “ان علاقة الوزارة مع الجامعة قديمة، إذ أن التعاون بين الطرفين ليس بجديد. فهذه الزيارة هي الثانية حيث كانت الأولى إلى فرع زحلة في البقاع. وأريد أن أؤكد على هذا التعاون لا سيما وأن الجامعة تقدم الكثير للقطاع الزراعي في لبنان ولوزارة الزراعة على الصعيد الأكاديمي والعلمي والتعاون الميداني. لذا، من الطبيعي أن نكون في أول زيارة لجامعة الروح القدس، ونشكر القيمين، الأب الرئيس البروفسور جورج حبيقة والعميدة الدكتورة لارا واكيم، وجميع الإداريين، على هذا الاستقبال والحفاوة التي لقيناها نحن وفريق العمل الإداري المرافق. وكلي أمل أن يستمر هذا التعاون ويتعزز ويتطور أقراء المزيد من المصدر