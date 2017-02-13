استفتت السلطات السويسرية مواطنيها على منح الجنسية للجيل الثالث من المهاجرين، وأظهرت نتائجه موافقة الشعب على ذلك. وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، الأحد 12 شباط، دعم البرلمان القرار، بعد موافقة 50% من الناخبين على تبسيط إجراءات منح الجنسية لأحفاد المهاجرين، الذين ولدوا وتربوا في سويسرا. وتتيح التعديلات الدستورية منح الجنسية السويسرية بشروط اعتبرها البعض “أسهل” […] أقراء المزيد من المصدر