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شروط “ميسرة” للحصول على الجنسية السويسرية وسط تأييد شعبي

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

استفتت السلطات السويسرية مواطنيها على منح الجنسية للجيل الثالث من المهاجرين، وأظهرت نتائجه موافقة الشعب على ذلك. وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، الأحد 12 شباط، دعم البرلمان القرار، بعد موافقة 50% من الناخبين على تبسيط إجراءات منح الجنسية لأحفاد المهاجرين، الذين ولدوا وتربوا في سويسرا. وتتيح التعديلات الدستورية منح الجنسية السويسرية بشروط اعتبرها البعض “أسهل” […] أقراء المزيد من المصدر

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