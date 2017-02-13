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عاجل: الرئيس عون يصل إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

عاجل: الرئيس عون يصل إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أخبار قد تهمك1.15 مليون دولار تعويضًا من جامعة أمريكية لطالبة تم اغتصابهاصور منزل المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية.. فيديومافيا اضطهاد المسيحيين في باكستان.. تدمير كنائس وضرب المسيحيينولادة أول أنثى بالعالم من “ثلاثة آباء»وفاة طفل نهش وجهه كلب مسعور في المغربأمريكية تعاني من حساسية تجاه زوجها: منذ زواجهما […] أقراء المزيد من المصدر

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