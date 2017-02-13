آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: حكومة الاسد مستعدة لتبادل السجناء مقابل المحتجزين لدى المعارضة

عاجل: حكومة الاسد مستعدة لتبادل السجناء مقابل المحتجزين لدى المعارضة

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

عاجل.. تلفزيون النظام السوري: حكومة #بشار مستعدة لتبادل السجناء مقابل المحتجزين لدى المعارضة أخبار قد تهمكعاجل.. البحرية الأميركية: الطلقات التحذيرية جاءت بسبب عدم استجابة السفن الإيرانية لنداءات بالتوقفعاجل من السعودية: الطائرة المدنية عالقة في الجو ولا تستطيع الهبوط جولياني في حديث مع قاضية من أصول لبنانية: ترامب طلب مني وسيلة قانونية لطرد المسلمين‏⁧‫صوت لبنان‬⁩: السوريان المعتقلان […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com