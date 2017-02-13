عاجل : 16 قتيلا في مدينة الباب بريف حلب جراء قصف ومعارك في المدينة أخبار قد تهمكعالم روسى: اصطدام كويكب بالكرة الأرضية منتصف فبرايرإصابة 6 أشخاص في إطلاق النار في شيكاغو الأمريكيةطقس لبنان غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في الحرارةعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديومعلومات […] أقراء المزيد من المصدر