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عاجل : 16 قتيلا في مدينة الباب بريف حلب جراء قصف ومعارك في المدينة

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

عاجل : 16 قتيلا في مدينة الباب بريف حلب جراء قصف ومعارك في المدينة أخبار قد تهمكعالم روسى: اصطدام كويكب بالكرة الأرضية منتصف فبرايرإصابة 6 أشخاص في إطلاق النار في شيكاغو الأمريكيةطقس لبنان غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في الحرارةعاجل: وقف قرار ترامب بسفر مواطني ٧ دولحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديومعلومات […] أقراء المزيد من المصدر

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