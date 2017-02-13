82017-02-13 20:35 محمد زهران مشاهير ارسال بياناتك تسجيلسجل عبر الفيسبوكسجل عبر تويتر حصل بول إسكندر، ملك جمال لبنان، على لقب ملك جمال العالم للذكور “mister international”، فى نسختها الـ11 والمقامة فى بانكوك عاصمة تايلاند. وجاء “ماسايا ماغيشى”، ملك جمال اليابان فى المرتبة الثانية، فأصبح الوصيف الأول، بينما توج فينيسيو مودولو، ملك جمال إيطاليا كوصيف ثانِ […] أقراء المزيد من المصدر