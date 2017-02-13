استقبل وزير العمل محمد كبارة في مكتبه بطرابلس، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، وتم البحث في الاوضاع العامة ومواضيع ذات اهتمام مشترك.

ووجه كبارة الدعوة الى رفول “للقيام بزيارة خاصة الى طرابلس للاطلاع على أوضاعها ميدانيا، وخصوصا المدينة القديمة والاسواق الشعبية”، لافتا الى أن “طرابلس تختزن امكانات بشرية واقتصادية هائلة، وما زيارة الوفد الصيني قبل ايام الا دليل على اهمية موقع ودور طرابلس في لبنان والمنطقة”.

وأكد كبارة “أهمية إنجاز المشاريع التي تساهم في إطلاق عجلة النمو وتحريك اقتصاد المدينة، وفي مقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة”.

ووعد رفول “الوزير كبارة بتلبية الدعوة في اقرب فرصة ممكنة، لما لطرابلس من موقع خاص في الوطن”، موضحا أنه سيضع “الرئيس ميشال عون في اجواء هذه الزيارة”.

جمعية التضامن



كما استقبل كبارة في حضور رفول، وفدا من جمعية “التضامن الدولي”، تقدمه مدير مكتب الشمال ليلان مونتيل، وتم البحث في الانشطة التي تقوم بها الجمعية في طرابلس.

وعرض ليلان لوزير العمل مشاريع تأهيل عشرات الابنية في منطقة القبة وتحسين خدمات عشرات المنازل في مختلف أنحاء طرابلس، إضافة الى وضع خطة لتأهيل أبنية سكنية في جبل محسن وباب التبانة.

ونوه كبارة بعمل الجمعية ونشاطها “الهادف الى مساعدة الاسر الفقيرة وتأهيل الأبينة في مناطق شهدت جولات عنف وتضررت أبنيتها بشدة”، مبديا استعداده لتقديم “كل دعم ممكن للجمعية في جهودها ونشاطاتها”.

نقابة الصاغة

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