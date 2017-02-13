مشاهدة مباراة الداخلية وأسوان – بث مباشر الدوري المصري 2016/2017 – بتاريخ 13/02/2017, مباشر مباراة الداخلية و أسوان مباشر الإثنين 13-2-2017 الدوري المصري. الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومصر وليبيا والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة السابعة مساءا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.الموعد […] أقراء المزيد من المصدر