مباراة المقاولون العرب و الاتحاد السكندري الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري يحل اليوم الاثنين ضيفا على المقاولون العرب، في المباراة التي تجمعهما بإستاد المقاولون بالجبل الأخضر، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. مباراه المقاولون العرب و الاتحاد السكندري مباشر اليوم 13-2-2017, مباراه المقاولون العرب و الاتحاد […] أقراء المزيد من المصدر