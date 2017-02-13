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محكمة إسرائيلية تقضى بإغلاق صهريج الأمونيا في حيفا

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

أمرت محكمة إسرائيلية شركة حيفا للكيماويات اليوم الأحد بإغلاق أكبر صهريج للأمونيا في إسرائيل والذي كان محل خلاف منذ سنوات مع تحذير السكان وجماعات بيئية من أنه يشكل خطرا كبيرا على الصحة. ويقع الصهريج في ميناء حيفا الشمالي ويمكنه استيعاب 12 ألف طن من الأمونيا التي تستخدم في منتجات مثل الأسمدة والمتفجرات. وحيفا هي ثالث […] أقراء المزيد من المصدر

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