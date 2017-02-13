أمرت محكمة إسرائيلية شركة حيفا للكيماويات اليوم الأحد بإغلاق أكبر صهريج للأمونيا في إسرائيل والذي كان محل خلاف منذ سنوات مع تحذير السكان وجماعات بيئية من أنه يشكل خطرا كبيرا على الصحة. ويقع الصهريج في ميناء حيفا الشمالي ويمكنه استيعاب 12 ألف طن من الأمونيا التي تستخدم في منتجات مثل الأسمدة والمتفجرات. وحيفا هي ثالث […] أقراء المزيد من المصدر