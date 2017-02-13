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مخاوف من انهيار أعلى سد في شمال كاليفورنيا

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

أعلنت السلطات الأمريكية عن إجلاء سكان مدينة أوروفيل في شمال كاليفورنيا جراء مخاطر انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة، حسبما نقلته وكالة نوفوستي، الاثنين 13 فبراير. وأوضحت نوفوستي أن السلطات أمرت سكان أوروفيل، والمناطق المنخفضة في محيطها (90 ألف شخصا) بإخلاء منازلهم على الفور بعد أن قالت إن القناة المركزية المخصص لتصريف المياه في السد […] أقراء المزيد من المصدر

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