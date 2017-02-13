لقي خمسة أشخاص حتفهم في حادث سقوط طائرة مروحية خفيفة في جمهورية /التاي/ الواقعة في غرب سيبيريا. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها: إن طائرة /روبنسون 66/ سقطت في بحيرة “تيليتسكويه” في غرب سيبيريا وعلى متنها خمسة أشخاص لقوا جميعا حتفهم..مشيرة إلى أن عددا من الطائرات المروحية وفرق الانقاذ توجهت إلى المنطقة في محاولة […] أقراء المزيد من المصدر