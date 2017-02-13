لقي 28 شخصا مصرعهم في حادثة الحافلة السياحية في جزيرة تايوان، فيما أصيب 16 شخصا بجراح خطرة، تم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقا لوكالة أنباء تايوان المركزية “سي إن إيه” نقلا عن عمال الإنقاذ. ووقع الحادث على الطريق السريع بالقرب من مدينة تايبي، حيث كان الحافلة السياحية المخصصة لمشاهدة معالم المدينة، تقل حوالي44 شخصا، بمن فيهم […] أقراء المزيد من المصدر