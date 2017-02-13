آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » مقتل 28 شخصا في حادث حافلة سياحية بتايوان

مقتل 28 شخصا في حادث حافلة سياحية بتايوان

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

لقي 28 شخصا مصرعهم في حادثة الحافلة السياحية في جزيرة تايوان، فيما أصيب 16 شخصا بجراح خطرة، تم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقا لوكالة أنباء تايوان المركزية “سي إن إيه” نقلا عن عمال الإنقاذ. ووقع الحادث على الطريق السريع بالقرب من مدينة تايبي، حيث كان الحافلة السياحية المخصصة لمشاهدة معالم المدينة، تقل حوالي44 شخصا، بمن فيهم […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com