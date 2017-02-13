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منفذ هجوم إسطنبول ليلة رأس السنة يطالب المحكمة بإعدامه

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

طالب عبد القادر ماشاريبوف المتهم بارتكاب الهجوم المسلح في ملهى “ريينا” التركي ليلة رأس السنة، المحكمة بإعدامه، وفق ما نقلت صحيفة صباح التركية ، اليوم الإثنين. وأوضحت الصحيفة، اليوم الإثنين، أن المتهم اعترف بالانتماء إلى تنظيم “داعش”الإرهابي، مشيرًا إلى أنه حاصل على تعليم جامعي، وأنه يعمل مدرسًا. وقال ماشاريبوف أثناء محاكمته إنه لم يكن يسعى إلى […] أقراء المزيد من المصدر

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