طالب عبد القادر ماشاريبوف المتهم بارتكاب الهجوم المسلح في ملهى “ريينا” التركي ليلة رأس السنة، المحكمة بإعدامه، وفق ما نقلت صحيفة صباح التركية ، اليوم الإثنين. وأوضحت الصحيفة، اليوم الإثنين، أن المتهم اعترف بالانتماء إلى تنظيم “داعش”الإرهابي، مشيرًا إلى أنه حاصل على تعليم جامعي، وأنه يعمل مدرسًا. وقال ماشاريبوف أثناء محاكمته إنه لم يكن يسعى إلى […] أقراء المزيد من المصدر