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نائب أمريكي يطالب البيت الأبيض بتعيين طبيب نفسي لـ«ترامب»

Posted by on February 13, 2017 0 Comment

أعلن النائب الديمقراطى ‘‘تيد ليو‘‘ أنه سيقدم إلى الكونجرس مشروع قانون يلزم البيت الأبيض، بتوظيف طبيب نفسي للرئيس الأمريكي، بسبب القلق الذي ينتابه وآخرون حول الصحة العقلية لدونالد ترامب. وقال ليو: ‘‘إن ترامب يعاني من مشاكل في صحته العقلية، وبالتالي أنظر إلى هذه القضية انطلاقاً من السؤال ما هو الطريق الأفضل لمعالجة رئيس الولايات المتحدة […] أقراء المزيد من المصدر

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