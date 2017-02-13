تعتمد البلدان التي يرتفع متوسط أعمار المواطنين بها على عادات معيشية وثقافة غذائية وصحية متنوعة. نشرت صحيفة Independent البريطانية قائمة بالشعوب التي يرتفع متوسط أعمارها، وذلك بالاعتماد على المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). التقرير أكد أن ارتفاع متوسط الأعمار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الاقتصاد والوصول إلى مستوى عال في الرعاية الصحية والاعتماد على العادات […] أقراء المزيد من المصدر