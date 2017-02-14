عندما ننتقل إلى مجتمع جديد، نكون على الأغلب مدفوعين إلى القيام بذلك من أجل تحسين المستوى المعيشي، أو قد تمثل تلك الرغبة جزءاً مما نتمنى حدوثه على الأقل كنتيجة لذلك الانتقال. يُعتبر البحث عن العمل واحدا من الأسباب الرئيسية التي تجعلنا راغبين في الانتقال، ولكن يجب أن ننتبه إلى حقيقة أن المركز الوظيفي للمرء لا […] أقراء المزيد من المصدر