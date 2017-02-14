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 أمريكا: اعتقال 680 شخصا في مداهمات ضد المهاجرين

Posted by on February 14, 2017 0 Comment

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، الإثنين، إن ضباط الهجرة اعتقلوا أكثر من 680 شخصاً في عمليات جرت في الآونة الأخيرة، موضحاً أن 75% منهم مدانون في جرائم في إشارة إلى عمليات أثارت قلقاً بين المدافعين عن حقوق المهاجرين. وقال كيلي، في بيان، إن الجرائم التي ارتكبها المهاجرون غير القانونيين تتراوح بين القتل والقيادة […] أقراء المزيد من المصدر

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