قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، الإثنين، إن ضباط الهجرة اعتقلوا أكثر من 680 شخصاً في عمليات جرت في الآونة الأخيرة، موضحاً أن 75% منهم مدانون في جرائم في إشارة إلى عمليات أثارت قلقاً بين المدافعين عن حقوق المهاجرين. وقال كيلي، في بيان، إن الجرائم التي ارتكبها المهاجرون غير القانونيين تتراوح بين القتل والقيادة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » أمريكا: اعتقال 680 شخصا في مداهمات ضد المهاجرين
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