استقال #مايكل-فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي من منصبه مساء يوم الاثنين بعد أيام من تقارير بشأن ما إذا كان قد ناقش مسألة العقوبات الأمريكية ضد روسيا في مكالمة هاتفية مع دبلوماسي روسي قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأصبح فلين أول مسؤول حكومي رفيع يترك إدارة #ترامب بعد تولي الرئيس الجديد مهام منصبه في […] أقراء المزيد من المصدر